Хельсинки, 29 декабря, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Западные лидеры не сомневаются в пересмотре отношений с Россией и поэтому ищут способ сохранить лицо перед своим народом после того, как разворот произойдёт. Соответствующее заявление сделал 28 декабря профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Россия, Запад

«Сейчас самым обсуждаемым вопросом в европейских правительствах станет вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после того, как они сделают разворот на 180 градусов в отношениях с Россией», — пояснил Малинен.

По мнению эксперта, развитие такого сценария очень вероятно, помешать этому может лишь эскалация украинского конфликта в январе, следствием которой станет прямое столкновение НАТО с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что важные вопросы по конфликту на Украине будут между собою решать только Россия и США. Как предполагает немецкая газета Berliner Zeitung, существует вероятность того, что Россия не согласится на присутствие западных военных контингентов на Украине и на вступление последней в НАТО. В случае, если американская сторона будет настаивать на этих предложениях, переговоры ожидает провал.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил 16 декабря, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что работает над прекращением украинского конфликта и «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.