Тбилиси, 29 декабря, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Церемония инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили пройдёт в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Там рассказали, что церемония состоится в 11:00 (10:00 мск) в здании парламента и продлится около 40 минут. Приглашения на мероприятие получили 300 выборщиков. Помимо этого, на церемонию пригласили руководителей конституционного и верховного судов, ЦИК республики, главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, а также членов правительства Грузии и других высших должностных лиц.

Ожидается, что Кавелашвили даст клятву на конституции Грузии, после чего экземпляр документа будет храниться в музее парламента.

Кавелашвили был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» и избран новым президентом 14 декабря. Он получил 224 голоса депутатов парламента из 300. Представители оппозиционных партий в выборах не участвовали. Полномочия нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили прекратятся 29 декабря. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов и потому считает, что этих выборов не было.

До этого Зурабишвили дала властям страны неделю для назначения новых парламентских выборов.

В свою очередь премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в Грузии новых парламентских выборов. Он напомнил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов, если ЦИК или Конституционный суд аннулирует итоги ранее прошедших выборов или если парламент не выражает доверия правительству.

Как отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов, «Грузинской мечте» ничего не остаётся, кроме как «держать оборону» и ни в коем случае не соглашаться на европейских посредников в разрешении политического кризиса: в партии постоянно напоминают об украинском сценарии и, вероятно, поэтому решили заморозить евроинтеграцию.