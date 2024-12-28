Берлин, 29 декабря, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Руководитель отдела мнений немецкой газеты Welt Ева Мари Когель приняла решение об увольнении из-за интервью с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Соответствующее заявление Когель опубликовала 28 декабря в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появилась статья Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после того, как материал отправился в печать», — написала журналист.

В интервью Welt Маск обрушился с критикой на экономическую и культурную политику Германии и поддержал праворадикальную партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которую он назвал «последней искрой надежды» для страны. Маск назвал «АдГ» «искрой надежды для страны» и призвал немцев отдать за партию свои голоса.

«Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о её политической ориентации», — пояснил Маск.

Журнал Focus отмечает, что рядом с интервью Маска в печатной газете размещён текст главреда группы Welt Яна Филиппа Бургарда, он выразил мнение, что миллиардер правильно поставил «диагноз» Германии, но «лечение» избранием «АдГ» является ошибкой.

Публикация интервью Маска вызвала серьёзные разногласия в редакции Welt, а также дебаты в обществе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер Илон Маск негативно высказался о канцлере ФРГ Олафе Шольце, назвав его некомпетентным дураком, и призвал политика уйти в отставку.

20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» сумеет спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от «АдГ» Алиса Вайдель в свою очередь оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.