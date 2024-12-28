Москва, 29 декабря, 2024, 00:52 — ИА Регнум. МВД России создаст реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, нарушивших закон. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерством внутренних дел Российской Федерации обеспечивается создание реестра контролируемых лиц с использованием государственной информационной системы миграционного учета в два этапа», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Согласно документу, на первом этапе будут осуществляться мероприятия по реализации функционирования реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учёта, а также включение в реестр МВД той информации, которая будет являться основанием для первоначального формирования сведений об иностранце.

Второй этап подразумевает ввод и эксплуатацию реестра, а также предоставление доступа госорганам и другим пользователям.

Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. Отмечается, что после внесения в реестр иностранные граждане не смогут поменять место жительства без одобрения МВД, выезжать за пределы российского региона и муниципального образования, в которых проживают. Помимо этого, внесённым в реестр иностранцам будет запрещено управлять автомобилем, покупать и продавать недвижимость, а также заключать брак и др.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря правительство РФ утвердило правила размещения публикации в Интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно. Документ предполагает, что сведения будут обновляться на сайте МВД России в течение 24 часов после внесения их в реестр. При этом проверить нахождение иностранца в базе данных можно будет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, а также данным удостоверяющего документа.

Согласно постановлению, доступ к базе данных будут предоставлять по запросу бесплатно. Уточняется, что информация будет действительна на момент запроса и может быть использована государственными органами и другими пользователями без ограничений.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы. По его словам, иностранных граждан, находящихся в РФ легально, страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.