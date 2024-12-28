Мишустин поручил МВД создать реестр контролируемых лиц для иностранцев
Мишустин поручил создать реестр контролируемых лиц для иностранцев-нарушителей
Москва, 29 декабря, 2024, 00:52 — ИА Регнум. МВД России создаст реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, нарушивших закон. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Министерством внутренних дел Российской Федерации обеспечивается создание реестра контролируемых лиц с использованием государственной информационной системы миграционного учета в два этапа», — сказано в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.
Согласно документу, на первом этапе будут осуществляться мероприятия по реализации функционирования реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учёта, а также включение в реестр МВД той информации, которая будет являться основанием для первоначального формирования сведений об иностранце.
Второй этап подразумевает ввод и эксплуатацию реестра, а также предоставление доступа госорганам и другим пользователям.
Постановление вступает в силу с 5 февраля 2025 года. Отмечается, что после внесения в реестр иностранные граждане не смогут поменять место жительства без одобрения МВД, выезжать за пределы российского региона и муниципального образования, в которых проживают. Помимо этого, внесённым в реестр иностранцам будет запрещено управлять автомобилем, покупать и продавать недвижимость, а также заключать брак и др.
Как передавало ИА Регнум, 9 декабря правительство РФ утвердило правила размещения публикации в Интернете сведений об иностранных гражданах, которые находятся в России незаконно. Документ предполагает, что сведения будут обновляться на сайте МВД России в течение 24 часов после внесения их в реестр. При этом проверить нахождение иностранца в базе данных можно будет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, а также данным удостоверяющего документа.
Согласно постановлению, доступ к базе данных будут предоставлять по запросу бесплатно. Уточняется, что информация будет действительна на момент запроса и может быть использована государственными органами и другими пользователями без ограничений.
9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Так, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблему для России представляют нелегалы. По его словам, иностранных граждан, находящихся в РФ легально, страна приветствует, так как для динамичного развития нужны рабочие руки.