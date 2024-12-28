Тбилиси, 28 декабря, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена покидать резиденцию и решила провести здесь ночь перед инаугурацией своего преемника Михаила Кавелашвили. Об этом действующий глава Грузии заявила 28 декабря в видеообращении, которое транслировалось по телеканалам страны.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — пояснила Зурабишвили.

Она обратилась к сторонникам с призывом прийти к резиденции в 10:00 (09:00 мск) 29 декабря, за час до церемонии инаугурации избранного президента Кавелашвили. Зурабишвили пояснила, что намерена сообщить о планах на этот и последующие дни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент Грузии Зурабишвили 28 декабря присоединилась к живой цепи, которую выстроили в Тбилиси в ходе протестной акции сторонники прозападных оппозиционных партий.

Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказывается покидать пост, так как не признаёт итоги парламентских выборов, прошедших в октябре, и выборы нового президента.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили намерена объявить новые выборы. Она может понести за это уголовную ответственность, предупредил глава правительства.