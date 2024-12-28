Баку, 29 декабря, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Останки 24 погибших при авиакатастрофе «Azerbaijan Airlines» (AZAL) у Актау доставили в Азербайджан. Об этом вечером 28 декабря сообщило агентство Trend.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Специальным бортом из Актау в Баку доставлены останки 24 человек, в том числе 3 членов экипажа и 21 пассажира», — сказано в сообщении.

Перед этим в Азербайджан вернулись 14 пострадавших при крушении.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и выжили 29, в том числе трое детей. На борту самолёта находились 16 россиян, девятерым из которых удалось спастись.

Компания-владелец воздушного судна 27 декабря сообщила первые результаты расследования, согласно которым самолёт упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Глава минтранса Азербайджана Рашад Набиев отметил, что к такому выводу пришли эксперты, которые изучили обломки самолёта и различные показания свидетелей.

28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что самолёт перед крушением попал под внешнее воздействие в воздушном пространстве РФ. Путин принёс извинения за то, что инцидент с бортом произошёл над российской территорией.