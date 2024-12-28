Лондон, 28 декабря, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может склонить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией без каких-либо гарантий безопасности. Об этом говорится в публикации британской газеты Financial Times (FT).

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Трамп принудит Украину к мирному соглашению, не подкрепив его гарантиями безопасности. Ослабит санкции против России и будет рад видеть (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго», — предполагает автор публикации.

По мнению журналистов газеты, деловая натура Трампа, а также его желание избегать войны может способствовать заключению крупных сделок с Россией и Китаем. Кроме этого, сказано в материале, США в президентство Трампа сконцентрируют своё внимание на утверждении доминирования в западном полушарии Земли.

Трамп также может ослабить санкции в отношении Китая в обмен на доступ американских товаров на китайский рынок, отмечает автор статьи. Вместе с этим избранный президент может дать понять Пекину, что США не заинтересованы в защите Тайваня, предполагает FT.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Berliner Zeitung ранее писала, что важные вопросы по конфликту на Украине будут между собою решать только Россия и США.

16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Он добавил, что работает над прекращением украинского конфликта, и «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу.

Российский лидер 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года. Путин уточнил, что он готов провести переговоры с избранным главой Белого дома, если тот захочет провести такую встречу.