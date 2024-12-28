В Швеции начали поиск земли под кладбища на случай возможной войны
Стокгольм, 28 декабря, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начали поиск дополнительной территории под кладбища на случай военных действий. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).
Уточняется, что поиски территорий под захоронения проводятся по рекомендациям церкви Швеции, Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Швеции. Согласно законодательству Швеции, похоронным организациям предписано владеть площадью земли, достаточной для захоронения 5% населения страны в случае необходимости.
«Похоронные ассоциации в Швеции стремятся получить достаточно земли для того, что, как они надеются, им никогда не придется делать: похоронить тысячи людей в случае войны», — отмечается в публикации.
В частности, Ассоциация похоронных бюро Гётеборга, который является вторым городом в Швеции по населению, занята приобретением 40,4 тыс. кв. м земли, которой будет достаточно для захоронения около 30 тыс. погибших в случае вооружённого конфликта, если он произойдёт.
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