Стокгольм, 28 декабря, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начали поиск дополнительной территории под кладбища на случай военных действий. Об этом 28 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).

Francis Joseph/Global Look Press

Уточняется, что поиски территорий под захоронения проводятся по рекомендациям церкви Швеции, Шведского агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Швеции. Согласно законодательству Швеции, похоронным организациям предписано владеть площадью земли, достаточной для захоронения 5% населения страны в случае необходимости.

«Похоронные ассоциации в Швеции стремятся получить достаточно земли для того, что, как они надеются, им никогда не придется делать: похоронить тысячи людей в случае войны», — отмечается в публикации.

В частности, Ассоциация похоронных бюро Гётеборга, который является вторым городом в Швеции по населению, занята приобретением 40,4 тыс. кв. м земли, которой будет достаточно для захоронения около 30 тыс. погибших в случае вооружённого конфликта, если он произойдёт.

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Президент Владимир Путин в опубликованном 9 февраля интервью с журналистом Такером Карлсоном подробно объяснил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики постоянно «пугают» своё население российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, отметил Путин и подчеркнул готовность России к диалогу по Украине.