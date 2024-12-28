Киев, 28 декабря, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Украинские власти обратились к Европейскому союзу и Энергетическому сообществу после заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Будапешт может ответить киевскому режиму, если тот прекратит транзит российского газа через свою территорию. Об этом заявили в минэнерго Украины со ссылкой на слова главы ведомства Германа Галущенко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По утверждению Галущенко, намерение Словакии якобы является грубым нарушением «европейских регуляций».

«Министр энергетики по соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому сообществу», — отметили в ведомстве.

Вместе с этим, как заявил министр, у киевского режима якобы есть механизм по замене импортного электричества из Словакии у других соседей.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря Фицо заявил, что Словакия рассмотрит возможность остановить поставки электроэнергии Украине из-за того, что Киев решил отказаться от транзита российского газа в Европу в 2025 году.

Помимо этого, в субботу премьер-министр Словакии в ответ на хамство главы киевского режима Владимира Зеленского в свой адрес заявил, что не является его слугой и не обязан помогать Украине безвозмездно. Перед этим, 23 декабря, Зеленский выразил возмущение по поводу визита Фицо в Москву и призвал расследовать его якобы связи с Кремлём. Глава киевского режима обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в российских энергоресурсах и якобы стремлении склонить Европу к отказу от поставок газа из США.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить за несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.