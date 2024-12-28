Санкт-Петербург, 28 декабря, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Приговор юноше в виде восьми лет лишения свободы вынес за связь с украинскими террористами Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. На момент совершения преступления юноше не исполнилось 18 лет. Об этом 28 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Уточняется, что подсудимый с июня по сентябрь 2023 года начал изучать идеологию террористической организации Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем вступил в её ряды официально, заполнив необходимые документы через мессенджер. Юноша согласился выполнять задания организации, в том числе расклеивал листовки антироссийского содержания, рисовал граффити против спецоперации. Все свои действия подсудимый фотографировал и отчитывался в мессенджере перед представителями террористической организации.

Затем юноша создал Telegram-канал, в котором собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов и передавал врагам на Украину.

В марте, по заданию представителя террористической организации, юноша начал готовиться к поджогу военкомата, но был задержан до реализации задуманного. Подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал.

«Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно — телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярске арестовали женщину, обвиняемую в поджоге АЗС. Согласно предварительным данным следствия, женщина получила телефонный звонок 20 декабря 2024 года от неизвестного человека, который обманным путём склонил её к поджогу АЗС. Женщину арестовали.

По состоянию на 25 декабря было зафиксировано более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов за десять дней в разных городах России по заданию телефонных мошенников с Украины. Факты поджогов и взрывов зафиксированы в разных российских регионах, в том числе Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае. Люди часто поддаются на психологические манипуляции телефонных мошенников и выполняют их «задания», пытаясь вернуть похищенные злоумышленниками деньги. Большая часть пострадавших — пенсионеры и студенты.