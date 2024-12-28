Москва, 28 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Россия призывает Пакистан и Афганистан к сдержанности и конструктивному диалогу на фоне эскалации на границе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Sai FulahemanÂ·safei/Global Look Press

«В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица», — отметила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря в минобороны Афганистана сообщили, что ВС Афганистана атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар по афганской армии.Также отмечалось, что удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

В приграничных районах провинций Хост и Пактия в Афганистане с 27 декабря идут бои между сторонниками талибов («Талибан» — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пакистанскими военными, о чём сообщали иранские СМИ.

11 декабря министр по делам беженцев в сформированном движением «Талибан» правительстве Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании возглавляемого им ведомства в Кабуле.