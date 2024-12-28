Ставангер, Норвегия, 28 декабря, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Во время перестрелки на юго-западе Норвегии, в коммуне Клепп, недалеко от города Ставангер, в ночь на 28 декабря в перестрелке погиб полицейский, что стало первым подобным случаем за 20 лет. Об этом сообщило издание Barrons.

Steffen Trumpf/Global Look Press

Инцидент произошел, когда полиция отправилась на вызов после сообщения об угрозе применения оружия. В начавшейся перестрелке также погиб предполагаемый зачинщик стрельбы, а ещё один правоохранитель получил ранения.

«Миссия прошедшей ночью имела наихудший возможный исход. Два человека погибли, а полиция потеряла дорогого коллегу», — заявила комиссар полиции Мари Бенедикт Бьернланд.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе стрельбы в пригороде французского Дюнкерка погибли четыре человека. Двое из них были агентами безопасности, двое других — мигрантами. Полиции сдался человек, назвавший себя виновным во всех этих убийствах.

В ноябре вооружённый мужчина начал стрелять по полицейскому патрулю возле израильского посольства в Аммане. Правоохранители ликвидировали его. При этом трое силовиков получили ранения, их госпитализировали.