Турция, 28 декабря, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В жилом доме в турецкой провинции Коджаэли 28 декабря прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство Anadolu.

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Взрыв прогремел на первом этаже трёхэтажного многоквартирного дома. После взрыва вспыхнул пожар. Пострадали 10 человек. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели.

«Мы считаем, что причиной взрыва может быть утечка газа», — заявил губернатор Коджаэли Ильхами Акташ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря взрыв прогремел на западе Турции на заводе по производству взрывчатки в городе Балыкесире. В результате погибли 12 и пострадали три человека.

В Самаре 28 декабря в котельной дома на улице Данилевского прогремел взрыв. Рухнули стены смежных с техническим помещением квартир. Пострадали три человека.