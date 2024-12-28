Москва, 28 декабря, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму, в перечень понятий в ней в том числе внесли русофобию и ксенофобию. Документ 28 декабря разместили на портале правовых нормативных актов.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин

«Русофобия — неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку и культуре, традициям и истории России, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях политических сил и их отдельных представителей, а также в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России», — говорится в новой стратегии.

Ксенофобию в документе описали как неприязнь или нетерпимость к определённым социальным группам и общностям людей, а также к их отдельным представителям.

Как передавало ИА Регнум, новую стратегию противодействия экстремизму подготовило МВД РФ в июле. В ней также предусмотрены понятия «экстремистская идеология», «радикализм», «терроризм» и др.

Всего в стратегии 72 пункта. Наиболее серьёзной угрозой экстремистского характера названо распространение идей неонацизма и создание, в том числе на Украине, радикальных националистических группировок, которые организуют преступные преступные действия в отношении гражданских объектов и жителей России.