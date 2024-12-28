Москва, 28 декабря, 2024, 20:04 — ИА Регнум. РФ считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины. Соответствующий документ с обновлённой стратегией противодействия экстремизму опубликован 28 декабря на официальном портале правовых актов.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«Одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ», — говорится в стратегии, утверждённой президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается также, что риски, связанные с экстремизмом на Украине, охватывают соседние страны и регионы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря Путин заявил, что страны СНГ наращивают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркотрафиком. Кроме того, налажены каждодневные операции, контакты по линии силовых ведомств государств, заявил он.

В июле правоохранительные органы на законодательном уровне предприняли шаги для более чёткого определения экстремистских и террористических проявлений. Таким образом уточнялись понятия «русофобия», «ксенофобия», а также «экстремистская деятельность», «терроризм» и «финансирование экстремистской деятельности».