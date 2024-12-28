Кишинёв, 28 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан подтвердил, что правительство республики не признаёт задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо. Об этом он заявил в субботу, 28 декабря.

IMAGO/Fotostand / Nieweler/Global Look Press Дорин Речан

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признаёт никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — говорится в публикации на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Речан отмечал, что из-за решения «Газпрома» приостановить поставки природного газа в страну Молдавия может обратиться в суд.

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» 28 декабря сообщил, что уведомил Молдавию о приостановке транзита газа в республику с 1 января 2025 года из-за того, что она не платит за поставленные объёмы, нарушая условия контракта. Российская сторона также оставляет за собой право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков и выплаты штрафных санкций за нарушение обязательств.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указал на то, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату ранее поставленного газа на сумму более $700 млн. Но Кишинёв согласился выплатить только $9 млн, отметил Гривач. Он подчеркнул, что действия правительства Молдавии некорректны.