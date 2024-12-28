Санкт-Петербург, 28 декабря, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Действие антиковидных ограничений в Санкт-Петербурге продлено до конца 2025 года. Соответствующее постановление губернатора Александра Беглова опубликовано 28 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Ограничения предусматривают, что на публичные мероприятия требуется согласование с Роспотребнадзором. Кроме того, запрещается курить кальяны в специализированных заведениях, сообщило 28 декабря издание 78. ру.

Контролировать выполнение постановления поручили вице-губернатору Олегу Эргашеву, курирующему сферу здравоохранения. Отмечается, что ограничения продлили для поддержки мер профилактики при сохранении рисков распространения инфекции.

С мая 2022 года в Петербурге ношение защитных масок носит рекомендательный характер. Также в городе отменили ограничения на максимальное количество участников массовых мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент РФ Владимир Путин впервые за пять лет принял верительные грамоты от новых послов иностранных государств по протоколу, который действовал до введения антиковидных ограничений. Дипломаты лично вручили грамоты главе государства.

Роспотребнадзор в сентябре предупредил о быстром распространении нового штамма коронавируса — XEC. Заразившиеся им жалуются на лихорадку, боль в горле, кашель и потерю обоняния. Также в ряде случаев были потеря аппетита, боли в теле, головная боль, насморк и усталость.