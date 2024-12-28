Токио, 28 декабря, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Токийский суд приговорил гражданина Китая, проживающего в Японии, к восьми месяцам тюремного заключения за нанесение оскорбительной надписи на стену храма Ясукуни. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщило издание Japan Today.

AFLO/Global Look Press

По его данным, инцидент произошёл 31 мая. 29-летний китаец в присутствии двух друзей нанёс на стену храма надпись «туалет» и был задержан полицией. Ему вменили статьи о порче имущества и осквернении места отправления культа.

Обвиняемый заявил, что нанесённая им на стену храма надпись была протестом против сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Но суд не учёл его доводов и вынес решение о восьми месяцах заключения.

Синтоистский храм Ясукуни был построен в 1869 году. Там хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, погибших во время японских войн, в том числе казнённых после Второй мировой войны по приговору международного Токийского трибунала 14 военных преступников. В странах, бывших под японской оккупацией, это место ассоциируется с милитаризмом.

Ясукуни неоднократно фигурировал в дипломатических скандалах. Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский посол в Японии Сергей Корсунский посетил этот храм, чем проявил неуважение к Китаю и другим азиатским народам. В Китае назвали поведение посла грубым нарушением основных принципов международного сообщества.

В апреле 2024 года власти Южной Кореи заявили протест в связи с очередным посещением в Токио японскими политиками храма Ясукуни и подношением даров от правительства Японии месту, который страны Азии ассоциируют с преклонением перед японским милитаризмом.