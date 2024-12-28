Москва, 28 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Страховые пенсии в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции предыдущего года. Об этом заявил 28 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что это произойдёт вместе с январской индексацией пенсии на 7,3% для пенсионеров.

«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — уточнил Котяков в беседе с ТАСС.

Таким образом, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, это ожидает порядка 37 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, на какие налоговые льготы и субсидии имеют право российские пенсионеры. Так, герои РФ, Советского Союза, Социалистического Труда, Труда РФ, участники Великой Отечественной войны могут получить субсидию на оплату ЖКУ в размере 22% от суммы. Также пенсионер может отказаться от уплаты налога по одному из объектов, которым владеет.

Часть россиян до конца 2024 года получат двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь и это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3 по 8 число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.