Москва, 28 декабря, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в 2024 году совместно с партнёрами реализовала более 60 мероприятий в России и за рубежом, что в два раза больше прошлогодних результатов. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба агентства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Платформа Росмолодёжь. События объединила 43 форума, участие в которых очно приняли более 50 тыс. человек и свыше 17 млн онлайн-зрителей.

Руководитель агентства Григорий Гуров отметил, что завершающийсягодещё раз подтвердил огромный интерес молодёжи к участию в общественно значимых инициативах.

«Более 10 млн человек присоединились к проектам Росмолодёжи и Движения Первых. В следующем году мы отмечаем важнейшую дату в истории нашей страны — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Совсем недавно президент [России Владимир Путин] предложил объявить следующий год — Годом защитника Отечества. И это действительно символично», — отметил Гуров.

По его словам, важнейшей задачей страны является сохранение исторической памяти о великом подвиге советского народа и поддержка героев сегодняшнего времени. Руководитель агентства анонсировал старт нацпроекта «Молодёжь и дети», многие мероприятия которого в 2025 году посвятят памятным датам Великой Отечественной войны, акциям взаимопомощи и поддержки участников спецоперации.

В пресс-службе подчеркнули, что в Год семьи провели акцию «Родные — любимые», приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Участие в ней приняли более 1,2 млн человек. В рамках проведения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Росмолодёжью совместно с Движением Первых более 200 семей приняли участие в программе форума.

Одним из ключевых событий года Росмолодёжь считает открытие Путиным 13 круглогодичных молодёжных образовательных центров в разных регионах страны от Запорожской области до Ханты-Мансийского автономного округа. Центр «Истоки» в Севастополе стал единственным, доступным не только для молодёжи, но и для семей с детьми. В летний сезон он принял около 100 семей в образовательных сменах.

Одним из приоритетных направлений в Росмолодёжи назвали помощь нуждающимся. Свыше 532 тыс. волонтёров собирали гуманитарную помощь и оказывали поддержку жителям Донбасса и Новороссии. В регионах России уже открылись 3 516 штабов #МЫВМЕСТЕ, где ежедневно помогают нуждающимся. Свыше 158 тыс. т гуманитарной помощи собрано для военных, более 18 тыс. т помощи отправлено в приграничные регионы. Подразделениям в зоне СВО доставили более 600 м маскировочных сетей.

На площадке агентства на Международной выставке-форуме «Россия» проводились фестивали, лекции, дни открытых дверей и мастер-классы, а также иные мероприятия. Всего их было 2 252. Площадку Дом молодёжи посетили свыше 700 тыс. гостей.

По утверждению пресс-службы, развивались и международные направления Росмолодёжи. 2024 год начался с Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе», который объединил 20 тыс. молодых лидеров из 190 стран мира. Мероприятие продемонстрировало запрос молодых людей на сотрудничество с другими государствами. После фестиваля по всей России уже открыто около 90 Международных клубов дружбы. По поручению главы государства Всемирный фестиваль будет проводиться раз в 6 лет, международный — раз в 3 года.

Не обходила Росмолодёжь стороной и тему патриотического воспитания и поддержки военных России. Для участников СВО в рамках Всероссийского проекта служения «Твой Герой» Роспатриотцентра Росмолодёжи проходили мероприятия, семинары и образовательные форумы. Более 2 тыс. военных, ветеранов боевых действий и участников СВО присоединялись в течение года к участию в проектах.

Благодаря программе агентства «Больше, чем путешествие» в 2024 году в полезные туры по России отправились более 68 тыс. человек. Были проведены свыше 1,8 тыс. поездок. Совместный с Движением Первых проект «Походы Первых — Больше, чем путешествие» позволил более 500 тыс. участникам исследовать тропы России.

В новом году Росмолодёжь сосредоточит работу на реализации Стратегия по молодёжной политике до 2030 года. В рамках базового федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» появятся 15 направлений данной политики. Также будет запущен нацпроект «Молодёжь и дети». Продолжится работа над Стратегией развития образования до 2040 года, главная задача которой создать условия для развития потенциала каждого ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Гуров отметил, что в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» агентство планирует реализовать потенциал каждого человека, в том числе через взаимопомощь. Одной из форм работы Росмолодёжи является волонтёрство. Ежегодно волонтёры вносят в ВВП страны порядка 1,5 трлн рублей, поделился Гуров.