ДНР, 28 декабря, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Трое мужчин, эвакуированных из Часова Яра, рассказали о действиях военных Вооружённых сил Украины против мирных жителей города. Материал с их рассказом опубликовало в субботу, 28 декабря, агентство «Луганскинформ».

Кадр из видео

Бежавшие из города с помощью российских военных Денис, Константин и Александр сообщили, что жили в одном районе по соседству. Когда в город вошли украинские боевики, они начали оскорблять местных жителей, называя их «ждунами». В августе в Часовом Яре оставалось порядка 500-700 человек населения.

Было заметно, что многие вэсэушники были под воздействием наркотиков.

Константин сравнил военных киевского режима с солдатами вермахта из-за их действий. Так, они поставили миномёт прямо во дворе жилого дома.

«Просыпаемся, смотрим — а они миномёт поставили. Несколько раз из него стреляли», — вспоминает мужчина.

Во время затишья беженцы ездили к скважине на другой конец города, где набирали воду. Вэсэушники неподалёку оттуда разместили операторов дронов.

«Но туда, где мы воду набирали, прилёты Россия не осуществляла. И «вермахт» этим пользовался: они в доме в 50 метрах от скважины БПЛАшников расположили. Но потом туда ночью пару раз прилетело, они оттуда дёрнули», — рассказал Константин.

Позже мужчины два с половиной месяца жили в подвале и старались не показываться на глаза украинским военным, расположившимся неподалёку. В их убежище прилетел снаряд калибра 152 мм. Константин получил контузию, Денис оказывал ему помощь и делал примочки. Несколько дней они держались на воде, которую вынесли из укрытия украинцев.

Выбрались они только тогда, когда услышали русскую речь. Российские военные сразу дали им чай, сигареты, тёплую одежду. Было принято решение выводить мужчин в безопасное место двумя группами.

«Я же после контузии. Мне ребята дали укольчик антишоковый и обезболивающий, такой термоядерный, так что я восемь часов прошагал, да ещё и с рюкзаком», — рассказал Константин.

Сначала вели его и Дениса, Александр шёл с сопровождением отдельно другим маршрутом. Дорога была опасная, так как по всему пути валялись мины-«лепестки» и неразорвавшиеся снаряды.

«Все подходы к Часову Яру заминированы, завалены останками украинских бойцов, их не забирали с позиций», — описывает ситуацию Константин.

Александр отмечал, что ему советовали всё время смотреть под ноги и сопровождали, несмотря на то что сами были ранены.

Мужчины высказали благодарность спасшим их военным и признались, что волнуются за судьбы знакомых и соседей, связь с которыми была потеряна с началом активных боевых действий в городе.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре. ВСУ пока ещё могут там удерживаться, но осознание у них приходит, что особых перспектив нет, добавил он.

По состоянию на 16 декабря российские силы контролировали 99,3% территории Луганской Народной Республики и 70% — Донецкой Народной Республики, Херсонская область освобождена на 76%, а Запорожская — на 73,9%.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что если в I квартале 2024 года общая площадь освобождённых ВС РФ территорий оценивалась в 407 кв. км, то в IV квартале этот показатель увеличился до 4377 кв. км. За сутки российские бойцы продвигаются в среднем на 30 кв. м, заключил глава Минобороны.