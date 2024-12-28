Москва, 28 декабря, 2024, 20:15 — ИА Регнум. VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента несколько месяцев назад, а сегодня Координационный совет уже выбрал победителей программы и финансирование получит 21 проект авторов сообществ ВКонтакте из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Гранты для создателей видеоконтента позволят победителям воплотить в жизнь проекты, на которые по разным причинам ранее могло не хватать ресурсов. Глобальная задача подобных инициатив — помогать авторам, в том числе, владельцам небольших сообществ, развиваться, реализовывать масштабные идеи и создавать увлекательный и разнообразный контент для пользователей VK», — рассказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

На грант до 5 млн рублей претендовали авторы открытых сообществ, на которые подписаны более тысячи человек. Победители получают вознаграждение на создание развлекательно-образовательного видео, длительностью от 10 минут. Тематика длинного видео могла быть любой — от научпопа до кулинарии, отметили в пресс-службе компании.

«Мы планировали назвать больше победителей, но жюри подошло к выбору лучших идей максимально строго. В результате из почти 1200 заявок гранты получило очень ограниченное число авторов — те, кто предложил самые увлекательные и полезные аудитории проекты. Кроме того, VK Гранты — это возможность получить не только деньги, но и опытного напарника. Команда VK будет поддерживать победителей, контролировать эффективность и качество, в чем-то, если потребуется, помогать», — подчеркнул директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева

Среди победителей проект «Русский попс» про исследование российской поп-музыки с 1991 года до сегодняшнего дня, проект «Блогинг без возраста», который объединяетначинающих видеоблогеров старшего возраста и молодых топовых блогеров Москвы, проект «Человек на Земле. Ожидание, реальность и будущее», исследующий процесс переезда из города в сельскую местность и другие. С полным списком победителей можно ознакомиться в паблике VK Сообщества, сообщили в пресс-службе VK.

«Я думаю, что грантовая поддержка необходима, причем в разных сферах, не только в медиа. Потому что есть люди, у которых, к сожалению, нет возможности творить и не думать о деньгах. Надеюсь, что нам удалось распределить поддержку правильно — помочь авторам, у которых действительно есть классная мощная идея и большие перспективы»,— заявила стендап-комик, участница проектов «Женский стендап на ТНТ», «Женский форум» Варвара Щербакова

В составе координационного совета вошли креативный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, директор по дизайну VK Артемий Лебедев, основатель и генеральный директор группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, блогеры Александр Рогов и Влад А4, стендап-комик Варвара Щербакова и другие профессионалы из сферы медиа — топ-менеджеры VK, руководители крупнейших российских медиакомпаний и проектов, артисты и популярные блогеры, сообщили в пресс-службе компании.

Как передавало ИА Регнум, в октябре сервис «VK Видео» рассказал, какой видеоконтент выбирают россияне разных поколений. Исследование, в частности, показало, что зумеры предпочитают музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино.

Также в октябре сервис представил результаты ещё одного опроса о предпочтениях пользователей разных поколений. Выяснилось, что зумеры предпочитают короткие ролики длительностью до пяти минут и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение выбирает длинные видео и предпочитает включать их фоном.