Москва, 28 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Соответствующий указ 28 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В её основу легли положения Конституции Российской Федерации, нормы международного права, международные договоры, федеральные законы и правовые акты президента и правительства РФ.

Субъектами противодействия экстремизму будут установлены федеральный органы госвласти, органы госвласти субъектов России, органы местного самоуправления с привлечением институтов гражданского общества.

Наиболее серьёзной угрозой экстремистского характера согласно стратегии будет считаться распространение идей неонацизма и создание в том числе на Украине радикальных националистический формирований, организующих преступные и диверсионно-террористические акты в отношении гражданских объектов и жителей России.

В указе отмечено, что достижение целей госполитики в сфере противодействия экстремизму следует осуществлять путём реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях ряда организационных и правовых мер.

Стратегия содержит в себе 72 пункта, которые поделены на восемь глав. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране. Соответственно, признаётся утратившим силу указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Путин также подписал закон, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В список экстремистов теперь могут включать граждан, подозреваемых или признанных виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.