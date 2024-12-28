Кишинёв, 28 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Молдавия может обратиться в суд из-за решения «Газпрома» приостановить поставки природного газа в республику из РФ. Об этом 28 декабря заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации», — заявил он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речан отметил, что прекращение поставок российского газа повлечёт экономические потери для Молдавии, а также якобы ставит под угрозу безопасность граждан республики.

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» 28 декабря сообщил, что уведомил Молдавию о приостановке транзита газа в республику с 1 января 2025 года из-за того, что она не платит за поставленные объёмы, нарушая условия контракта. Российская сторона также оставляет за собой право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков и штрафов за нарушение обязательств.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указал на то, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату ранее поставленного газа на сумму более $700 млн. Но Кишинёв согласился выплатить только $9 млн, отметил Гривач.