Москва, 28 декабря, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Роскомнадзор зарегистрировал уже более 49 тыс. страниц и каналов в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. человек. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе регулятора.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уточняется, что всего в РКН поступили более 135 тыс. заявлений о регистрации.

«По состоянию на 27 декабря более 49 тыс. таких страниц зарегистрировано в перечне Роскомнадзора. Отклонено более 30 тыс. заявлений», — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что к настоящему времени санкции в виде административной ответственности за неисполнение требований о регистрации не предусмотрены.

1 января будущего года вступят в силу положения закона, запрещающие рекламодателям размещать рекламу на страницах и в каналах, объём аудитории которых свыше10 тыс. пользователей соцсети. Заперт распространится на те каналы, владельцы которых не зарегистрировались в перечне РКН. У регулятора будет возможность направить соцсети требование ограничить доступ к каналу или странице до предоставления владельцами сведений в РКН.

ЧленСовета по развитию гражданского общества и правам человека, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич отметил, что Роскомнадзор подходит к вопросу регистрации каналов и соцсетей максимально гибко.

«Никаких санкций за несоблюдение требований пока нет. Это даёт владельцам страниц время спокойно разобраться в новых правилах и адаптироваться без лишнего давления. Также видно, что процесс действительно работает, и Роскомнадзор справляется с таким объёмом заявлений», — подчеркнул он.

Малькевич добавил, что без каких либо трудностей уже зарегистрировал свои каналы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков предоставлять информацию о себе в Роскомнадзор. В случае отсутствия ресурса в списке его владельцы не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Кроме того, информацию из таких каналов нельзя репостить.

Закон вступил в силу 1 ноября 2024 года. В тот же день специальная форма для регистрации каналов и страниц, имеющих в мессенджерах или социальных сетях не менее 10 тыс. подписчиков, открылась на портале «Госуслуги».