Москва, 28 декабря, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Александр Дюков оказался единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС) на грядущих выборах. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба организации.

Сама конференция, в рамках которой пройдёт голосование, состоится 2 февраля будущего года. Уточняется, что кандидатуру Дюкова выдвинули 77 организаций-членов РФС.

Кандидатам в Исполком союза стали президент Российской премьер-лиге (РПЛ) Александр Алаев, президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов и ещё 22 человека.

Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года и был переизбран на этот пост в феврале 2021-го. С 2008 по 2017 год он был в должности президента футбольного клуба "Зенит".

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря министр спорта Михаил Дегтярёв избран на пост президента Олимпийского комитета России. Глава Минспорта был единственным кандидатом на пост руководителя организации. Его избрание поддержали 197 делегатов, двое воздержались.