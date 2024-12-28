Москва, 28 декабря, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 28 декабря по телефону обсудили ситуацию вокруг крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря вблизи города Актау самолёта авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», на борту которого находились в том числе российские и казахстанские граждане», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Путин и Токаев договорились, что к расшифровке бортовых самописцев, найденных на месте крушения, привлекут экспертов из РФ, Азербайджана и Бразилии. Расследование должно быть объективным и прозрачным, отметили они.

Стороны также условились поддерживать постоянный контакт по вопросам расследования авиакатастрофы и по другим актуальным темам двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Новость дополняется