Берлин, 28 декабря, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Депутат бундестага (немецкого парламента) от партии «Зелёных» Паула Пихотта оскорбительно высказалась о канцлере Германии Олафе Шольце в эфире подкаста Ost-Grün.

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Все в СДПГ (Социал-демократической партии Германии. — Прим. ред.) знают, что Олаф Шольц — засранец. Они выбрали его кандидатом только из-за отсутствия альтернатив. Олаф Шольц как глава правительства — ниже среднего, он нанёс непропорционально большой ущерб Европе. Он, безусловно, не является выдающимся государственным деятелем, мне очень жаль», — заявила Пихотта.

По её мнению, у Шольца нет шансов остаться канцлером после внеочередных выборов в парламент.

Отвечая на критику в свой адрес после высказывания о Шольце, депутат в соцсети Х написала, что так же, как она, думают многие политики в СДПГ. Чтобы скандал не разгорался сильнее, Пихотта предложила удалить из видео тот фрагмент, где она оскорбительно высказалась.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства.

Это произошло из-за отказа министра финансов Кристиана Линднера согласовать увеличение расходов из бюджета Германии на 2025 год ради оказания помощи Украине. Член Свободной демократической партии Линдер после этого был отправлен в отставку.

Как пояснил Шольц, политик «слишком часто не оправдывал его доверие» ради краткосрочного выживания СвДП. В результате коалиция, в которуб входили СДПГ, СвДП и «Зелёные», распался.

Бундестаг 16 декабря выразил вотум недоверия Шольцу.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря распустил бундестаг 20-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 23 февраля следующего года.