Москва, 29 декабря, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В России существует целое сообщество многоженцев, которые среди прочего сватают своих новорождённых детей друг другу, рассказал ИА Регнумодин из самых обсуждаемых героев интернета последних дней, отец 29 детей, многоженец Иван Сухов.

кадр из видео

Мужчина «прославился» после того, как ролик с его высказываниями завирусился в Сети. На кадрах Сухов рассуждает о том, что иметь много жён — это «нормально» и что женщины вообще не могут уставать. По словам Ивана, приготовить обед на 12 человек — это полтора часа времени.

В беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой многоженец признался, что в России существует целое сообщество его единомышленников «движения большой семьи», возможно, порядка 8 млн, просто такие люди себя не афишируют.

«У нас есть некое такое сообщество, да, так скажем, многоженцев. И мы его как бы развиваем уже много-много лет. Оно осознанное, но мы религию сюда не приплетаем. У нас есть свой сайт, где там сватовство устраивается. Своя, грубо говоря, защищённая страничка в интернете, и в ней у нас отцы, у которых конкретно есть дети. Например, родилась у меня дочь, я сообщаю, ребята, у меня есть дочь, можно там свататься уже заранее», — поведал Сухов.

На вопрос о том, как же можно так планировать брак заранее, может, дети ещё в будущем друг друга не заинтересуют, Иван Сухов заверил, что он и его единомышленники «всё учли» и для этого существуют некие «задания» от семьи семье.

«Почему эти задания необходимы? Ну, чтобы ценность девочки была. У нас в наших семьях многоженных, у нас к женщинам хорошее, уважительное отношение. Мы их ценим, своих жён. Несмотря на то что у нас их несколько, мы уделяем им внимание. И поэтому у нас заранее есть вот свои общие чаты, в которые «левый» мужчина не попадёт. Почему? Потому что я свою дочь, вот я не отдам за первого встречного», — рассказал Сухов.

По мнению Ивана, нет ничего хорошего в том, что у женщины может быть много партнёров за жизнь. Он возмутился карикатурой, которая изображает «очередь» мужчин с цветами к одной женщине, которая должна выбрать понравившегося. Сухов уверен, что такой мужской интерес якобы оскорбляет саму женщину.

«Я не хочу, чтобы моя дочь на такой же карикатуре была. Сейчас между мужчинами и женщинами очень страшные вещи происходят. То есть ни уважения, ни взаимности никакой. Почему мужчина перестал женщину уважать? Ну только по одной причине, потому что женщина сама себя опускает ниже плинтуса», — резюмировал живущий сразу с несколькими женщинами Иван.

При этом свою семью россиянин считает самой обычной. Сухов порадовался, что в России созданы все условия для рождения детей и прокормить можно большую семью.

Также Иван отметил, что заблуждение думать, что многожёнство распространено лишь на Кавказе. По его словам, много таких семей и в Центральной России, и в Москве, но они боятся осуждения.

Полное интервью Ивана Сухова в ближайшее время будет опубликовано на сайте ИА Регнум.