Москва, 28 декабря, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Сервисы VK подготовили новогодние проекты для пользователей, чтобы россияне могли хорошо провести время с близкими, научиться новому и принять участие в розыгрышах призов. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«К Новому году VK Добро запускает ставший традиционным проект «Ярмарка добрых подарков», где все желающие могут присмотреть и оплатить полезный подарок любой стоимости на сайте, выбрав ту организацию, подопечным которой хотят помочь. Сбор средств проходит в 12 благотворительных фондах, которые помогают детям, взрослым, пожилым, животным и природе», -рассказали в компании.

VK Educationможно пройти профориентационный тест «ДримСпот». С помощью чат-бота можно узнать, какие профессии из IT и медиа подойдут больше всего, и получить возможность выиграть призы. Также до 28 декабря проходит зимняя смена «IT-дайвинга» в формате мини-сериала, где эксперты VK делятся полезными рекомендациями по обучению и старту карьеры в IT и digital.

«Образовательная платформа Учи. ру подготовила творческий проект для учителей, школьников и их родителей — «Новогодняя мастерская». До 14 января участники могут поставить собственный новогодний спектакль с помощью видео мастер-класса от актёров театра. Также на этой платформе запустился увлекательный адвент-детектив, по мотивам которого была разыграна сценка актёрами в первой части проекта. Родители и дети могут провести настоящее расследование, решая головоломки и помогая главному герою найти украденные подарки. В конце их ждут призы от платформы и партнёров», — рассказали в компании.

Накануне нового года VK Музыка составила итоговый плейлист с топ-30 главных треков 2024 года. А те, кто хочет создать максимально праздничную атмосферу для себя и близких, могут включить в VK Музыке настроение «Новый год» — и рекомендации подберут новогодние треки в соответствии с их музыкальным вкусом.

«Одноклассники вместе с VK Сообществами открыли каток, который смогут посетить все желающие ежедневно с 12:00 до 23:00 до 12 февраля включительно. Гостей ждут мастер-классы для всей семьи, созданные блогерами соцсети. Расписание всех активностей доступно в официальной группе «Всё ОК!», — сообщила пресс-служба VK.

Другие мастер-классы ОК и VK Сообществ проходят на Манежной площади в рамках «Московских сезонов», все они посвящены теме «Советское кино». А в центральном атриуме торгового центра «Саларис» установлен ярко-оранжевый стенд с велотренажёром. Команда соцсети и авторы групп о здоровье в ОК предлагают пользователям крутить педали «в Новый год» и участвовать в розыгрыше призов: наушников и умных часов. Каждый, кто за раз сможет пройти дистанцию в 500 метров на велотренажёре, получит QR-код на чат-бот, где генератор случайных чисел выберет победителей розыгрыша.

«Дзен представил контентный адвент-календарь. С ним пользователи каждый день будут открывать для себя новую тему и готовится к Новому году вместе с авторами платформы. Не остались без праздника и обитатели Московского зоопарка. Платформа подготовила подарки для гималайского медведя Васи, орангутанов и других зверей, а рядом с их вольерами появились онлайн-энциклопедии о жизни животных», -сообщила компания.

RuStorе представляет 60 новогодних предложений от разработчиков, среди которых скидки на подписки, распродажи, игровые наборы по специальной цене. Также они впервые запустят адвент-календарь и лутбоксы — форматы, с помощью которых пользователи ежедневно будут получать призы, например игровые наборы со скидкой. Редакция RuStore подготовила 40 праздничных подборок с приложениями и играми.

«В Почте Mail запущен новогодний спецпроект «А что, если?», где пользователи могут почерпнуть идеи для подготовки и проведения праздника, выполнить задания и получить призы. Игра доступна в веб-версии и мобильном приложении. Облако Mailподарит каждому персональную «историю» с титулом по итогам года, который сформирован на основе наиболее популярных категорий фото в облачно», — рассказали в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА Регнум 17 декабря, владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. Опцию можно активировать через сервис «VK Бизнес ID»: владельцу бизнес-сообщества нужно привязать существующий бизнес-профиль или создать новый. Подтверждение реквизитов доступно через сервисы авторизации «Т⁠-⁠Банка» или «Альфа-Банка».

В ноябре сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая рекомендательная система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. В пресс-службе социальной сети отметили, что общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций выросла в два раза с начала сентября. Благодаря обновленным алгоритмам просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео в открытом плеере увеличились на 80%.