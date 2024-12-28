Астана, 28 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. К расследованию причин крушения самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау привлекли двух экспертов из России. Об этом 28 декабря сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

«Привлечены эксперты из Азербайджана, шесть человек. От компании-производителя — два человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии — три человека. От Межгосударственного авиационного комитета работают три человека. От Российской Федерации работают два человека», — рассказал он изданию Tengrinews.

Также к расследованию 29 декабря присоединится специалист Международной организации гражданской авиации. Всего по этому делу будут работать 17 международных экспертов. Работа комиссии будет прозрачной, чтобы ни у кого не было сомнений в результатах. Никакие страны не вмешиваются в ход следствия, подчеркнул вице-премьер.

По словам Бозумбаева, согласно предварительным данным, самолёт получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначены судебно-трассалогическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы, чтобы выяснить, когда и от чего произошёл взрыв.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по телефону обсудили крушение самолёта в Актау. Они отметили, что расследование обстоятельств трагедии будет прозрачным. Российский лидер также принёс извинения за то, что инцидент с бортом произошёл над территорией РФ.

Следственный комитет России в связи с крушением самолёта в Актау возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, для проведения расследования в Грозном начали работать два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана при участии российских коллег.

Крушение самолёта произошло 25 декабря. Погибли 38 человек. Лайнер летел из Баку и не смог приземлиться в Грозном из-за плохой погоды и введения в аэропорту плана «Ковёр». После этого он отправился в Актау.