Санкт-Петербург, 28 декабря, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Торжественная церемония поднятия государственного флага прошла на универсальном атомном ледоколе «Якутия» на Балтийском заводе Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба ОСК.

Артем Пряхин/РИА Новости

«Сегодня, благодаря усилиям наших судостроителей крупнейший в мире российский ледокольный флот пополнит ещё один атомоход «Якутия». Он станет продолжением серии ледоколов нового поколения, которые с 2016 года сходят со стапелей Балтийского завода», — заявил в ходе церемонии глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что коллектив верфи постоянно увеличивает сроки каждого нового судна, так как на постройку головного ледокола «Арктика» ушло семь с половиной лет, на первые два серийных — на год меньше, а на строительство ледокола «Якутия» только четыре года.

«Всё это благодаря тому, что предприятие успешно оптимизирует производственные процессы, повышает уровень автоматизации и скорость поставок по кооперационным цепочкам», — пояснил глава Минпромторга.

Ледокол стал четвертым по счёту и третьим серийным судном проекта 22 220, созданным на Балтийском заводе и отличается от своих предшественников масштабным импортозамещением в ходе строительства. Оборудование и комплектующие ледокола в короткие сроки удалось заменить на отечественные, а благодаря внедренным на предприятии новым элементам производственной системы время строительства ледокола значительно сократилось.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали, защищён от образования наледи и налипания льда, и оно способно пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м. При это ядерная установка ледокола состоит из двух разработанных в РФ водо-водяных ядерных реакторов «РИТМ-200». Тепловая мощность каждого из ректоров составляет 175 МВт, срок службы — 40 лет.

Ледоколы проекта 22 220 являются самые большими и мощными в мире. Они предназначены для обеспечения круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Сейчас успешно эксплуатируются три ледокола, построенные на Балтийском заводе — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Как сообщало ИА Регнум, на Балтийском заводе 6 ноября прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». На ней присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также состоялось прямое включение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин 4 декабря на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!» заявил, что объём перевозок по транспортному коридору «Север — Юг» будет увеличиваться. Глава государства подчеркнул, что у России имеется целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов.