Баку, 28 декабря, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Тела 24 человек, погибших в казахстанском Актау в результате крушения пассажирского самолёта Embraer 190, доставят 28 декабря в Баку. Об этом сообщили в авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

Из 24-х погибших трое — члены экипажа авиалайнера.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 разбился в районе аэропорта Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Самолёт летел из Баку в Грозный.

В результате крушения лайнера 38 человек погибли, в том числе трое членов экипажа. Все члены экипажа были гражданами Азербайджана. В авиакатастрофе выжили 29 человек, среди выживших — два бортпроводника.

На борту Embraer 190 также находились 16 граждан России. В живых остались девять человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана в настоящее работают в Грозном с коллегами из Генпрокуратуры РФ и СК РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принёс извинения за то, что трагедия с пассажирским самолётом произошла в воздушном пространстве РФ. Российский президент отметил, что Embraer 190 неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Но в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые дроны, и российские силы ПВО отражали эти нападения. Инициатором разговора была российская сторона.