* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Экс-главный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал сообщение о том, что продаёт подписанный солистом ДДТ Юрием Шевчуком трек-лист по стартовой цене в $400. Он и другие покинувшие Россию артисты приняли участие в аукционе личных вещей, чтобы затем направить вырученные средства на Украину.

Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

«Я выставил на аукцион свою свежую реликвию: трек-лист концерта ДДТ 9 декабря в Амстердаме с пометками Юрия Шевчука и его автографом… Это уникальный документ в единственном экземпляре, рекомендую новому владельцу вставить в рамку и повесить на стену. Сам бы так сделал, но собрать деньги и помочь тем, кто в беде, важнее», — говорится в публикации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В аукционе примут участие более 50 артистов, среди которых Андрей Макаревич, Вера Полозкова, Макс Покровский, рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз), Татьяна Лазарева, Виктор Шендерович, певица Елизавета Гырдымова (Монеточка), Борис Гребенщиков — физические лица, признанные в РФ иностранными агентами.

Как передавало ИА Регнум в субботу, депутаты Госдумы решили направить обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из РФ артистов из-за устроенного ими аукциона в поддержку Украины.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся специальные рублёвые счета для выплат иноагентам, в том числе от продажи недвижимости. Согласно новым правилам, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов теперь необходимо зачислять лишь на специальный рублёвый счёт, который будет открыт в уполномоченном банке.

Платежи будут поступать на такой счёт до исключения лица из реестра иностранных агентов. Счёт должен будет открывать сам иноагент или осуществляющий ему такие платежи банк, причём на имя иноагента может быть открыт только один такой счёт.