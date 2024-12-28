Кабул, 28 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Военные Афганистана атаковали ряд районов Пакистана в ответ на авиаудар по афганской армии. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в минобороны Афганистана.

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«Военные Афганистана атаковали центры и укрытия враждебных сил и их сторонников», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Также отмечается, что удары наносились по местам за пределами границы с Пакистаном.

В приграничных районах провинций Хост и Пактия в Афганистане с 27 декабря идут бои между сторонниками талибов («Талибан» — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пакистанскими военными, о чём сообщали иранские СМИ.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, министр по делам беженцев в сформированном движением «Талибан» правительстве Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании возглавляемого им ведомства в Кабуле.

В апреле 2023 года официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что афганские власти проводят политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. По его словам, с территории Афганистана не исходит каких-либо угроз для стран Центральной Азии.