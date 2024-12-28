Москва, 28 декабря, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Почему в госпрограммах по поддержке искусства нет творческих экспедиций в Арктику? Почему Арктика выпала из культурного пространства России в 1990-е? Почему добычу газа в Арктике надо сопровождать созданием произведений искусства? На вопросы информационного агентства ИА Регнум ответил заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой.

Фото Владимира Станулевича Пётр Толстой

Петр Олегович, вы были в Арктике?

Да, мне повезло, я там был. На атомном ледоколе «50 лет Победы» ходил на Северный полюс. Для меня это было очень сильное впечатление. Казалось, что мне придется десять дней скучать, смотреть на снег и лёд. Я взял с собой много книжек и ни одну не открыл, потому что действительно смотрел на лёд, на богатство природы Русской Арктики, и это ни с чем не сравнимое впечатление.

Незаслуженно забытый край! Долгое время у России не было возможности осваивать Арктику. Это как с космосом — надо его покорять, но для этого нужны большие ресурсы. Сейчас, слава Богу, пришло понимание этой необходимости, и наш президент поставил задачи по Севморпути и по освоению Арктики в целом.

Многое делается, но это первые шаги. Чтобы они превратились в уверенную поступь в Русской Арктике и нашей истории, нам необходимо понимание общества — насколько это богатый и красивый край, насколько важно для России развивать северные территории.

И здесь огромная роль принадлежит тем, кто владеет сознанием людей: писателям, художникам, композиторам. Я очень надеюсь, что практика, когда творческим людям помогают поехать в Арктику и поделиться впечатлениями о ней с читателями и зрителями, продолжится. Чтобы каждый русский смог открыть для себя этот край.

Как Арктика вошла в вашу жизнь через искусство?

Начиная с «Двух капитанов». Мне повезло, я работал с легендарным Артуром Николаевичем Чилингаровым. Знаю многих людей, работающих в Арктике, они с сильным характером, очень достойные и понимающие свой долг. Именно через понимание долга очень порядочные.

Раньше искусство сопровождало освоение Арктики, чтобы привлечь туда молодежь. Какие сейчас задачи искусства в Арктике?

Мне сложно ставить какие-то задачи перед людьми искусства. Увидев Север, они прекрасно понимают, что Россия без Арктики существовать не может. Что нужно, чтобы наша молодежь стремилась, несмотря на суровый климат, развивать этот огромный регион.

Я был на конкурсе, который по арктическим проектам организовал физтех среди молодых ученых. Там было много интересный идей, которые касались наших северных территорий. Чтобы молодые люди поверили и поехали на Север, им должно быть интересно.

Почему в 1990-е годы прервалась традиция освоения Арктики силами людей искусства?

В 1990-е было не до Арктики. Проблемы материального характера давили на общество, денег не было не только у людей, но и у государства. Такая парадигма выживания и первоначального накопления капитала. Сейчас иная ситуация: создана инфраструктура Северного морского пути, «Росатом» совместно с государством активно занимается инфраструктурой Арктики. Это совсем другой подход, чем в 1990-е, когда была задача хотя бы сохранить людей работающих на метеостанциях, в аэропортах, поселениях.

Как людям творческих профессий помочь прийти в Арктику?

Однозначного ответа нет. Помочь могут те, кто там работает, — они заинтересованы в первую очередь. У нас был опыт творческих экспедиций на судне «Михаил Сомов» с Первой горнорудной компанией Росатома, с Императорским православным палестинским обществом. Есть механизмы для того, чтобы создать условия поехать и увидеть всё своими глазами. Надо, чтобы те предприятия, которые работают в Арктической зоне, понимали, что для них важно, чтобы люди в материковой России видели, что происходит на Севере. Сказать: «Купите билет на Север и езжайте» не получится.

Есть госпрограммы поддержки культуры и искусства в России. Считаете ли вы, что в них нужен раздел по Арктике?

Это вопрос скорее к Министерству культуры России, которое реализует эту госпрограмму. Такой запрос у общества есть. В этом бюджетном цикле денег на это не выделено. Надеюсь, что рано или поздно мы сдвинем это дело с места, и появятся возможности для творческих людей поехать в Арктику.

В 2025 году, к 500-летию Северного морского пути, АНО «Центр «Арктические инициативы» начинает Великий северный поход. Это будет такой сплав многонационального сотрудничества в искусстве на службе будущего Арктики.

Великий Северный поход — отличный проект. У нас, конечно, исторически вся Россия — композит из многонационального общего усилия, которое сделал наш народ, строя великую страну. Целина, Арктика, строительство, много вещей, которые стали примером многонационального единства. Хорошо было бы привлечь деятелей культуры к этому, потому что они могут свои яркие впечатления передать тем людям, которые непосредственно не участвовали в походе, но хотели бы. Это важно, надо вместе работать, мне кажется.

Планируется экспедиция представителей творческих профессий на ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу.

Это очень здорово, Арктика завораживает и сплачивает людей вне зависимости, где они, — на ледоколе или где-то еще. Недаром президентская программа «Кадровые резервы» отправляла воинов, которые вернулись с СВО, в арктический поход, где выковывался командный дух. Очень хорошо, если в подобных мероприятиях примут участие и представители творческих профессий, о которых часто забывают.

Владимир Станулевич