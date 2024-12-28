Тбилиси, 28 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Возле города Дманиси, расположенного в юго-восточной части Грузии, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом 28 декабря сообщил национальный центр сейсмического мониторинга республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как следует из данных на сайте центра, подземные толчки наблюдались в 15:44 (14:44 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км. Эта местность находится на расстоянии 2 км от села Согулотло, в 14 км от Дманиси и в 58 км от Тбилиси.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Хельсинки произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 1,8.

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина 24 декабря заявила об ожидающихся в Москве землетрясения во время новогодних праздников. По словам специалиста, в столице за последнее время построили много высотных зданий, а под поверхностью земли есть очень много полостей. Из-за этого может произойти перераспределение напряжения, которое вызовет искусственные подземные толчки.