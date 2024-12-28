Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Тбилиси, 28 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Возле города Дманиси, расположенного в юго-восточной части Грузии, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом 28 декабря сообщил национальный центр сейсмического мониторинга республики.
Как следует из данных на сайте центра, подземные толчки наблюдались в 15:44 (14:44 мск). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 15 км. Эта местность находится на расстоянии 2 км от села Согулотло, в 14 км от Дманиси и в 58 км от Тбилиси.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Хельсинки произошло сильнейшее землетрясение за всю историю наблюдений. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), его магнитуда составила 1,8.
Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина 24 декабря заявила об ожидающихся в Москве землетрясения во время новогодних праздников. По словам специалиста, в столице за последнее время построили много высотных зданий, а под поверхностью земли есть очень много полостей. Из-за этого может произойти перераспределение напряжения, которое вызовет искусственные подземные толчки.