Ватикан, 28 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в честь юбилейного года присвоил семье председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова дворянский титул. Об этом заявил сам глава ВСС 28 декабря.

Кадр из видео Леонид Севастьянов

Отмечается, что в дворянское звание была также возведена и его жена, россиянка Светлана Касьян.

«Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — сообщил Севастьянов в беседе с «РИА Новости».

В дарственной грамоте от папы значилось, что это мероприятие было приурочено к Юбилейному 2025 году, который в Римско-католической церкви провозглашают каждые 25 лет, сообщило агентство.

В январе 2024 года Леонид Севастьянов после встречи с папой Римским Франциском сообщил ИА Регнум, что понтифик призвал Запад прекратить поставлять вооружение Киеву. Он выступил за то, чтобы финансовая помощь касалась только восстановления Украины.

Севастьянов также передавал слова папы о том, что Ватикан готов выступитьв качестве площадки для будущей встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для урегулирования украинского конфликта.