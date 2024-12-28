Каховка, Херсонская область, 28 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В Херсонской области на каховском направлении в зоне спецоперации российский беспилотник уничтожил ударный тяжёлый украинский дрон «Баба-Яга». Видео 28 декабря опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео

Оператор дрона ВС России, оценив обстановку, принял решение атаковать БПЛА противника.

«На кадрах объективного контроля видно, как оператор БПЛА морской пехоты Северного флота зашёл на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938391" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчёт БпЛА морской пехоты обнаружил и уничтожил тяжёлый БпЛА ВСУ

Расчёт БПЛА морской пехоты Северного флота из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожил цель.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в середине декабря уничтожили на каховском направлении полевой аэродром беспилотников «Баба-яга» украинской армии. Объект располагался на правом берегу Днепра.

Оператор БПЛА морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» проследил за движением беспилотника «Баба-яга» и таким образом определил координаты аэродрома. Затем была проведена дополнительная разведка и огнём артиллерии объект был уничтожен. Расчёт БПЛА Zala корректировал огонь.