Тбилиси, 28 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 декабря присоединились к живой цепи, которую выстроили в Тбилиси в ходе протестной акции сторонники прозападных оппозиционных партий. Об этом сообщило агентство Interpressnews.

IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press Саломе Зурабишвили

Она присоединилась к акции, названой «Цепь единства», на Саарбрюкенской площади. Протестующие встретили появление президента аплодисментами.

Грузинская оппозиция отмечает месяц со дня начала протестов после решения правительства страны приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Акцию планируют также провести в других городах.

Как передавало ИА Регнум, полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили. При этом Зурабишвили отказывается покидать пост, так как не признаёт итоги парламентских выборов, прошедших в октябре, и выборы нового президента.

Кроме того, действующий президент республики 24 декабря пригрозила, что вместе со сторонниками свергнет власть в стране, если правительство не назначит новых выборов в парламент. По её мнению, законных путей воздействия на власть уже не осталось.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что Зурабишвили намерена объявить новые выборы. Она может понести за это уголовную ответственность, предупредил глава правительства.