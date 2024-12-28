Сана, 28 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) атаковали военно-воздушную базу «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили представители организации.

IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

«Мы атаковали базу ВВС «Неватим» израильского врага в районе Негев на юге оккупированных палестинских территорий. В нашей операции мы применили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2. Ракета успешно поразила свою цель», — сказал представитель движения, выступление которого транслировал подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

Как передавало ИА Регнум, хуситы 27 декабря атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По их словам, ракетный удар достиг своей цели, и работа израильской воздушной гавани была приостановлена.

Ранее 27 декабря агентство SABA со ссылкой на минздрав хуситов сообщило, что не менее шести человек погибли и ещё 40 пострадали в результате ударов израильских военных по столице Йемена, городу Сана.

ВВС Израиля атаковали Сану во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. По информации телеканала Al Mayadeen, в этот момент в аэропорту столицы Йемена находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.