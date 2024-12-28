Москва, 28 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы направят обращение в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности бежавших из РФ артистов из-за устроенного ими аукциона в поддержку Украины. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности Василий Пискарёв.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ)

«50 деятелей культуры (музыканты, писатели, актеры, художники, журналисты), бежавшие из России с началом СВО, запустили вчера двухнедельный аукцион с более 100 лотами в поддержку отнюдь не жителей Курска и Белгорода, а Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, в мероприятии, которое поддерживается США, участвуют такие иноагенты как группа «Би-2», рэпер Noize MC, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Покровский, певица Монеточка, Татьяна Лазарева (внесена в перечень террористов и экстремистов) и несколько нежелательных в России организаций.

«Это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России. С учетом участия указанных российских граждан в проекте нежелательных НПО, направим обращение в Генеральную прокуратуру РФ для привлечения их к установленной законом ответственности», — отметил депутат.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводятся специальные рублёвые счета для выплат иноагентам, в том числе от продажи недвижимости. Согласно новым правилам, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов теперь необходимо зачислять лишь на специальный рублевый счет, который будет открыт в уполномоченном банке.

Туда должны поступать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости или транспорта и доходы в виде процентов по вкладам или от долевого участия в организациях, включая дивиденды.

Платежи будут поступать на такой счёт до исключения лица из реестра иностранных агентов. Рублёвый счёт должен будет открывать сам иноагент или осуществляющий ему такие платежи банк, причём на имя иноагента может быть открыт только один такой счет.