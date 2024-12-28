Луганск, 28 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. В 2024 году украинские формирования потеряли около 400 тыс. боевиков и наёмников в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 декабря рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в настоящее время для киевского режима складывается напряжённая военно-политическая обстановка с тенденцией к ухудшению, в то время как для России ситуация улучшается, так как в 2024 году наступил существенный перелом в ходе проведения спецоперации. Эксперт уточнил, что сейчас противник пытается удержать занимаемые рубежи, однако украинская армия потерпела ряд поражений.

«Вооружённые формирования Украины за год в зоне ответственности ЛНР провели почти 2000 штурмов наших оборонительных рубежей. <…> Потери вооружённых формирований Украины в живой силе за отчётный промежуток времени составили в районе 400 тыс. солдат и наёмников», — процитировал слова Марочко ТАСС.

Он отметил, что больше всего украинских военных и наёмников Киева в зоне СВО было ликвидировано на донецком и харьковском направлениях.

Марочко добавил, что за год армия России не только сдержала натиск украинских формирований и наёмников, но и успешно продвинулась вглубь обороны противника, заняла выгодные рубежи и позиции, освободила более 70 населённых пунктов на территории Харьковской области, а также Луганской и Донецкой народных республик.

«В результате решительных действий наших подразделений практически вся территория ЛНР освобождена. На данный момент идут бои за оставшиеся пять населённых пунктов, три из которых уже находятся под частичным контролем ВС РФ», — пояснил эксперт.

За год на рубежах ЛНР ВС России было уничтожено 672 танка, 4,1 тыс. орудий полевой артиллерии, 101 реактивная система залпового огня, 561 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 1,1 тыс. полевых и складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 9,7 тыс. различных боевых машин противника, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что украинские войска за 2024 год потеряли свыше 560 тыс. военных убитыми и ранеными. Он отметил, что за это время российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации свыше 58 тыс. единиц различного вооружения и техники противника, включая 18 тыс. единиц иностранного производства.

Глава Минобороны уточнил, что укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае составляет не более 45-50%. Продвижение армии России удалось достичь благодаря офицерам и солдатам Объединённой группировки войск, а также их командующим.