Баку, 28 декабря, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев в телефонном разговоре 28 декабря констатировали, что следствие по делу о крушении пассажирского самолёта в Актау будет вестись прозрачно.

Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

В ходе беседы политики обсудили вопросы подробного расследования всех деталей авиакатастрофы и привлечения виновных к ответственности.

«Главы государств также подчеркнули, что процесс расследования, начатый в связи с трагедией, будет проводиться в условиях полной прозрачности», — отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана

В заявлении по итогам беседы двух лидеров также указано, что общественность будет регулярно информироваться о результатах расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись.

28 декабря Алиев заявил, что лайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Путин принёс извинения за то, что инцидент произошёл в воздушном пространстве РФ, и ещё раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелав выздоровления пострадавшим.

Следственный комитет России в связи с крушением самолёта в Актау возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В Грозном также начали работать два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана совместно с российскими коллегами.