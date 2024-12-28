Москва, 28 декабря, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Россия существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд на российскую территорию. Данная мера стала ответом на очередной пакет западных антироссийских санкций, о чём 28 декабря сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что под ограничения попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и ответственные за оказание военной помощи Киеву граждане стран — членов сообщества. Кроме того, в этот список вошли сотрудники европейских структур и государственных органов стран объединения, причастные к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающиеся организацией «трибунала» в отношении руководства РФ, выступающие за конфискацию госактивов России или использование прибыли от них в интересах Киева, ответственные за введение антироссийских санкций и пытающиеся подорвать отношения России с другими государствами. Также в перечень попали «отличившиеся» своей риторикой гражданские активисты и представители научного сообщества и депутаты стран — членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря немецкая газета Die Welt написала, что ЕС хочет 24 февраля 2025 года принять очередной, 16-й пакет антироссийских санкционных ограничений. В нём должны быть введены санкции «против специфических секторов» экономики РФ, против которых ранее они не вводились или были недостаточными.

Главы МИД стран ЕС 16 декабря утвердили 15-й пакет санкций против России. В нём вводятся ограничения в отношении так называемого теневого флота, который якобы задействован в транспортировке российских энергоресурсов. В список персональных санкций добавили российские, китайские и северокорейские компании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря назвала незаконным и угрожающим международной энергетической безопасности 15-й пакет антироссийских санкций ЕС. Дипломат также пообещала, что ответные шаги России на эти нелегитимные ограничения со стороны Брюсселя не заставят себя долго ждать.