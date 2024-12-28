Москва, 28 декабря, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Telegram-канал «Известий» заблокировали в нескольких европейских странах. Об этом 28 декабря сообщили корреспонденты газеты.

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Отмечается, что контент стал недоступен в Испании, Германии, Швеции и Бельгии.

«При попытке посмотреть материалы канала появляется надпись о том, что он якобы нарушал местное законодательство, никаких конкретных примеров не приводится», — говорится в публикации Telegram-канала.

Кроме того, в случае использования сим-карты иностранного мобильного оператора при открытии канала появляется надпись, что он недоступен. При этом с российской сим-картой мессенджер позволяет посмотреть контент, уточнили в издании.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что свобода слова отсутствует на Западе, и это доказали события последних лет.

16 декабря ЕС внесёт в санкционный список 16 человек за «гибридные действия» России. Отмечается, что под санкции попали представители спецслужб и силовых структур, эксперты и работники СМИ.

29 октября в США при въезде в страну задержали съёмочную группу МИЦ «Известия», которая собиралась освещать выборы президента. У журналистов были оформлены разрешительные документы, но американские правоохранители после допроса отказали им во въезде и аннулировали въездные визы.