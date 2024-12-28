Москва, 28 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Участник первого потока президентской кадровой программы «Время героев» Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба проекта.

«Время героев» Александр Шляпников

«Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области», — говорится на сайте программы.

Шляпникову поручили вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами в регионе. Он отметил, что участие в проекте «Время героев» значительно изменило его жизнь.

«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — заявил Шляпников.

Он отметил, что ему поручили очень ответственную работу, которую нужно выстраивать на основе служения людям, а также добиваться видимых результатов. Обучение в рамках программы позволило ему изучить наиболее эффективные управленческие практики.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша указал на то, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы для решения многих задач, связанных с проведением спецоперации, поддержкой бойцов и их семей, ветеранов боевых действий. Также важным является и вопрос безопасности жителей региона.

«С нового года мы приступаем к реализации регионального аналога программы «Время героев». Уверен, опыт Александра Анатольевича тут будет очень востребован», — добавил глава области.

Александр Шляпников родился в Праге в 1986 году. В ряды Вооружённых сил России он вступил в 2003 году. В 2018 году окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны им. А. М. Василевского. У него множество правительственных наград, кроме двух орденов Мужества, он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Суворова, медали «За отвагу».

Участником президентской программы Шляпников стал в мае. Стажировался в Калужской области, а глава Шапша выступил его наставником. Участник программы рассказал, что они с губернатором часто обсуждали развитие региона и применение передового опыта в вопросе патриотического воспитания.

«Я проводил уроки мужества, участвовал в обучении глав муниципалитетов вопросам территориальной обороны, принимал участие во встречах с жителями. Особое внимание уделял вопросам поддержки участников СВО и их семей», — рассказал Шляпников о стажировке.

Как сообщало ИА Регнум, Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. 27 мая началось обучение первых 83 участников. Программу реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и в государственных компаниях.

В ноябре президент России Владимир Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Также назначения на руководящие должности получили выпускники «Времени героев» Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и ряд других.

Участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина 24 декабря назначили начальником Главного штаба «Юнармии». Он по этому поводу подчеркнул, что воспитание молодёжи возможно только на личном примере. Также в декабре участник проекта Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

26 декабря выпускника первого потока программы «Время героев», кавалера ордена Мужества Балдана Цыдыпова назначили директором департамента по патриотической работе в обществе «Знание». Он назвал проект возможностью учиться у лучших педагогов и получить необходимые управленческие знания, а также стажироваться в региональных и федеральных органах власти.