Самара, 28 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в результате взрыва в котельной дома на улице Данилевского в Самаре. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

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«На первом этаже в помещении котельной произошла авария, в результате которой обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Трое человек пострадало, им оказывается медицинская помощь», — указано в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. На место происшествия прибыл прокурор Куйбышевского района города Юрий Сергеев, представители администрации и спасательных служб. Обсуждается вопрос о размещении жильцов шести пострадавших квартир.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Жуковском прогремел взрыв. После этого загорелись две квартиры — на 12-м и 13-м этажах. Инцидент произошёл на улице Осипенко. Пожар локализовали на площади 55 кв. м, позднее открытое горение ликвидировали. Всего спасено шесть человек.

9 ноября произошёл взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Пятигорске. Повреждения получили 22 квартиры. Погибла женщина, ещё одна получила ожоги.