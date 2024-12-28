Москва, 28 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Подарки от президента России Владимира Путина передали детям погибших героев спецоперации из Курской области, которые временно находятся в пункте временного размещения в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в Брянской области.

В Брянск прибыли больше 30 коробок, в каждой из которых 12 праздничных подарков. Первые сладкие наборы уже вручили ребятам. Их получили юный пловец и поклонник роботов.

«Надеемся, что набор конфет в виде всем известного Щелкунчика порадует наших ребят перед волшебным праздником Нового года», — отметила руководитель филиала фонда Елена Антощенко.

В саму Курскую область доставили более 3 тыс. сладких наборов. Подарки от главы государства юным курянам вручили Дед Мороз и Снегурочка, передает телеканал «Сейм». Один из новогодних сюрпризов получила маленькая Полина. Её отец защищал Родину в ходе спецоперации и уже вернулся домой, что стало для девочки главным подарком.

В Белгородскую область направили 2743 набора для детей участников спецоперации, часть из них направят в пункты временного размещения. Доставкой угощений в районы займутся сотрудники «Народного фронта». Так, например в Старый Оскол доставят порядка 200 наборов, а в Шебекинский район более 100.

В луганской Народной Республике детям уже передали первые 100 подарков с Кремлёвской ёлки. Их начали передавать детям, которые были вынуждены покинуть свои дома в прифронтовых домах, таких как Рубежное, Кременная, Лисичанск. Всего их в регион прислали больше тысячи, передал телеканал «Луганск 24».

«Каждый ребёнок, который у нас есть в республике, должен получить подарок, и поэтому те мечты, которые дети пишут, мы стараемся выполнить», — поделился депутат Народного совета ЛНР Василий Леонов, исполнивший роль Деда Мороза.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сладкие наборы получили и те дети, кто продолжает обучение на дому. Сюрпризы доставляли филиалы фонда «Защитники Отечества». Так, волонтёры отправились в прифронтовой Петровский район, передал телеканал «Юнион». Для восьмилетнего Ярослава он стал одной их немногих доступных сейчас радостей. Из-за потери несколько лет назад отца у него начал развиваться аутизм, теперь он произносит лишь одно слово «папа».

В Запорожской области кремлёвские подарки получили дети ветеранов и действующих участников спецоперации. Их вручили в офисе регионального отделения фонда «Защитники отечества». В мероприятии приняли участие представители правительства и минтруда региона. Министр труда и социальной политики Елена Мартыненко рассказала ребятам о сказочном герое, изображённом на подарке — Щелкунчике, указано в Telegram телеканала «Зa! ТВ».

Администрация Херсонской области в Telegram-канале сообщила, что сладкие подарки с Кремлёвской ёлки вручили в детском саду, спортивной школе и центре культуры и досуга Нижнесерогозского округа.

«Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и радости, а также исполнения всех заветных желаний в преддверии этого замечательного светлого праздника. Хочу выполнить очень важное поручение и передать вам подарки от Президента Российской Федерации. Эти подарки приехали именно к вам от главной ёлки страны, Кремлёвской елки!» — произнёс глава округа Владислав Никитенко.

Подарки он вручил совместно с председателем совета депутатов Сергеем Дашковским.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии Нового года волонтёры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» при поддержке госфонда «Защитники Отечества» поздравили участников спецоперации, дав старт Всероссийской акции «Для Вас, родные!». Памятные талисманы, новогодние открытки и письма с поздравлениями и добрыми пожеланиями вручали в Москве, Белгородской области и других уголках России. Серия поздравлений пройдёт с 26 декабря текущего года по 8 января 2025 года.