Калининский район, Тверская область, 28 декабря, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Появились кадры с места убийства четырёх детей в частном доме садового товарищества в Тверской области. Видео опубликовало в Telegram-канале главное управление СК РФ по региону.

Кадр из видео

На кадрах сотрудник СК фотографирует фасад с улицы, в объектив попадает и зелёный забор из профлиста. Далее правоохранитель заходит во двор. Семья проживала в деревянном доме с пластиковыми окнами. В жильё был проведён газ. Во дворе обычная для частных домовладений картина — небольшие строительные леса, материалы для ремонта.

В Telegram-канале СК России уточнятся, что возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В совершении преступления следователи подозревают отца, который после случившегося пытался покончить с собой. В настоящее время мужчина госпитализирован в медучреждение. Ход расследования контролирует центральный аппарат СК.

Как сообщало ИА Регнум, тела детей в возрасте от года до семи лет обнаружили 28 декабря в частном доме СНТ «Межурка». Пока отец находится в реанимации после попытки покончить с собой, следователи работают с матерью погибших. Жители СНТ отмечали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.